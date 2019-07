A Siena osservazione dell'eclisse parziale di Luna con l'Unione Astrofili Senesi

Martedì 16 luglio, giorno in cui si ricorda la partenza, avvenuta 50 anni fa, della missione Apollo 11 che portò i primi esseri umani a camminare sulla Luna, sarà visibile un'eclisse parziale di Luna.L’Unione Astrofili Senesi e l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena organizzano una serata di osservazione di questo fenomeno astronomico a partire dalle ore 21.30, presso il Bastione San Domenico della Fortezza Medicea di Siena.La Luna sorgerà già immersa nella penombra, mentre l’ingresso nel cono d’ombra della Terra avverrà alle ore 22.02. La fase massima dell’eclisse parziale ci sarà alle ore 23.31, quando circa il 65% della Luna sarà immersa nel cono d’ombra terrestre. L’uscita dall’ombra avverrà alle ore 00.59 del 17 luglio. Con i telescopi, oltre alla Luna sarà possibile osservare i pianeti Giove e Saturno. Le osservazioni astronomiche sono possibili solo in caso di cielo sereno, in caso di pioggia o di cielo coperto, la serata di osservazione sarà annullata.Evento gratuito senza prenotrazione. Maggiori dettagli sul sito www.astrofilisenesi.it e sull'evento Facebook.