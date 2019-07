''I Colori del libro'': Bagno Vignoni capitale del libro con Ilaria Cucchi, Max Stefani, Vanni Santoni

Sabato 14 e domenica 15 settembre nel gioiello termale della Valdorcia la X edizione de “I Colori del libro”, rassegna di incontri e mostra mercato

Ilaria Cucchi, Max Stefani, Vanni Santoni, Marino Magliani, Lidia Ravera e molti altri, insieme ai piccoli e medi editori toscani. Torna ad animarsi di libri e di incontri letterari Bagno Vignoni (San Quirico d'Orcia), il centro termale della Val d’Orcia, riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tanto amato da intellettuali e artisti. Per due giorni, sabato 14 e domenica 15 settembre, l’appuntamento è con “I Colori del libro”, la rassegna - voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it - che valorizza, prima fra tutte, l’editoria indipendente toscana.In programma la X edizione con la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella suggestiva piazzetta del Moretto con librai ed espositori provenienti da tutta Italia. In programma incontri con autori e letture. Presentazioni a ciclo continuo dalle ore 15 di sabato 14 settembre fino a sera per riprendere la domenica fino alle 20. E per domenica 15 settembre Passeggiata letteraria sulle tracce della lingua italiana con il vulgare di Santa Caterina da Rocca d’Orcia - luogo dove la Santa senese imparò a scrivere - a Bagno Vignoni. Guida d’eccezione sarà il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini. Ad animare il percorso con letture e interventi la linguista Simonetta Losi e la guida ambientale Valentina Pierguidi (domenica 15 settembre dalle ore 9,30 alle 12. Partecipazione gratuita su prenotazione allo 0577391787 / redazione@toscanalibri.it)La kermesse letteraria sarà anche l’occasione per illustrare il Patto per la lettura della Regione Toscana. A presentare il documento sarà la vicepresidente e assessore alla cultura Monica Barni insieme ai sindaci dei Comuni della Val d’Orcia.“I Colori del libro” ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena, Associazione Europea Delle Vie Francigene. Main sponsor Banca Cras.I Colori del Libro – Mostra mercatoSabato 14 (15.00/21.00) - Domenica 15 (10.00/19.00) settembre 2019Programma su www.toscanalibri.it #icoloridellibro FB: toscanalibri.it TW: toscanalibri IG: toscanalibri.it