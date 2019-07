''Il cielo d'agosto'', sabato 3 agosto serata osservativa alla stazione astronomica di Siena

Come ogni primo sabato del mese, il 6 agosto si terrà la prossima osservazione pubblica del cielo alla stazione astronomica di Siena con l'Unione Astrofili Senesi.L'appuntamento per il pubblico è alle ore 21.30 presso Porta Laterina a Siena da dove sarà raggiunta a piedi la specola "Palmiero Capannoli" per osservare il cielo estivo. Al centro dell'attenzione saranno il Triangolo estivo, formato dalle brillanti stelle Deneb, Vega e Altair, nebulose e vari ammassi stellari e tipici di questo periodo e la Via Lattea che solca il cielo.Serata gratuita ma a prenotazione obbligatoria da effettuare on line tramite il sito www.astrofilisenesi.it oppure telefonando al 3388861549 (Davide), anche per conferma in caso di tempo incerto. Si raccomanda la puntualità e si consiglia di portare una torcia.Nell'occasione sarà ancora possibile associarsi all'UAS e vivere così da vicino la passione per il cielo.