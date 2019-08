Ferragosto al museo, aperture straordinarie e visite guidate nei musei statali senesi

Pinacoteca nazionale, palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla, chiesa di Santa Maria delle Nevi: aperture straordinarie e visite guidate nei musei senesi del Mibac

Musei statali aperti a ferragosto a Siena con la Pinacoteca Nazionale che rispetterà l'orario 9:00-13:00 e il Museo Archeologico con l'orario 10:00-18:30. In provincia sarà aperto il Museo Archeologico di Chiusi con l'orario 09:00-20:00.Nell’ambito del piano di valorizzazione del Polo museale della Toscana e dei progetti locali finalizzati all’incremento dell’offerta culturale i Musei statali di Siena offrono a cittadini e turisti durante i mesi estivi nuove occasioni di visita con un articolato calendario di aperture straordinarie e visite guidate gratuite.. Visite guidate gratuite comprese nel biglietto d'ingresso.Dal 17 agosto al 28 settembre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 il personale della Pinacoteca accompagnerà il pubblico alla scoperta dei capolavori del museo, custode della più importante collezione di dipinti su tavola a fondo oro del Trecento e del Quattrocento senese.Visite guidate:Agosto: sabato 17-24-31Settembre: venerdì 6, sabato 7-14-21-28Dalle ore 10:00 alle ore 12:30Pinacoteca Nazionale di SienaVia San Pietro, 29, 53100 SienaTel. 0577 281161pm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it. Aperture straordinarie, ingresso gratuito.Giovedì 8 e 22 agosto 2019, aperture straordinarie dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a ingresso gratuito del Palazzo cinquescentesco con i saloni nobili riccamente decorati a stucco e ad affresco dai maestri Marcello Sparti e Bernardo Rantwick, su precise indicazioni del proprietario Scipione Chigi.Inoltre, da agosto a settembre 2019, sarà aperta al pubblico, al piano terra del Palazzo, la sezione museale dedicata alla Collezione Bolzoni", un'esposizione di capi e accessori donati dalla designer Monica Bolzoni al MiBAC nel 2013 con i seguenti orari:Giorni e orari di apertura collezione Bolzoni:Dalle ore 08:00 alle ore 14:00agostovenerdì 9-23-30sabato 10-17-24-31settembrevenerdì 6sabato 7-14-21-28martedì 24 dalle ore 08:00 alle ore 11:00Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierlavia del Capitano, 1 - SienaTelefono: +39 0577 41246pm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it. Aperture straordinarie pomeridiane. Ingresso gratuito.Venerdì 30 Agosto e venerdì 27 settembre 2019, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, aperture straordinarie pomeridiane dell’Eremo situato lungo uno dei percorsi della Via Francigena e decorato con gli affreschi dei pittori Lippo Vanni e Giovanni di Paolo.Eremo di San Leonardo al LagoStrada dell'Osteriaccia, 4, località Santa Colomba, 53035 Monteriggioni SITel. 0577 317021pm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it. Aperture straordinarie, ingresso gratuito.Nel mese di settembre 2019, aperture straordinarie della chiesa, costruita tra il 1471 e il 1477 per volere di Giovanni Cinughi, dedicata alla Vergine che annunciò la miracolosa nevicata del 5 di agosto dell’anno 352 d.C., suggerendo a Papa Liberio il luogo in cui edificare la basilica romana di Santa Maria Maggiore.Giorni e orari di aperturaLunedì: 9, 16, 30Mercoledì: 11Giovedì: 5Venerdì: 20, 27Domenica: 8-15-22-29Dalle ore 10:00 alle ore 13:00Chiesa di Santa Maria delle NeviPiazza Montanini 1, 53100 SienaTel. 0577 281161pm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.itPer informazioni consultare il sito:Tel. 0577 281161 pm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it