Spettacolo e formazione musicale, oltre 3 milioni di euro dalla Giunta regionale

Tra i beneficiari l'Associazione Siena Jazz e la Fondazione Accademia Musicale Chigiana



La Regione conferma anche per quest'anno le risorse destinate a finanziare la promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali: in particolare lo spettacolo dal vivo, il cinema e i progetti di educazione musicale.



Sono 3 milioni e 70mila euro i fondi assegnati con una deliberata presentata dalla vice presidente ed assessore alla cultura Monica Barni, approvata dalla giunta nell'ultima seduta. Di questi 2 milioni e 710mila euro serviranno a sostenere progetti dello spettacolo dal vivo che fanno capo alla Fondazione Toscana Spettacolo, la Fondazione Scuola di musica di Fiesole, l'Associazione Siena Jazz, la Fondazione Rete Toscana Classica e l'Orchestra Camerata strumentale di Prato.



Per l'organizzazione di corsi di perfezionamento professionale per musicisti, cantanti ed altre figure professionali a disposizione ci sono invece 360mila euro, con cui saranno sostenuti i progetti di interesse regionale della Fondazione Accademia Musicale Chigiana.