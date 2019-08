Kids in Jazz: i piccoli musicisti senesi in trasferta a Oslo

I bambini della Peter Pan Orchestra di Siena Jazz ospiti della scuola Barnas Jazzhus

Elisabetta Tiezzi, Violante Neri e Natalia Ernandes sono i tre giovanissimi musicisti che hanno rappresentato l’Italia e Siena Jazz al festival Kids in Jazz che si è svolto dal 9 al 14 agosto a Oslo.Organizzato dalla prestigiosa scuola di musica norvegese Barnas Jazzhus, istituzione didattica dedita all’insegnamento del jazz in età giovanile, il festival vanta molte collaborazioni internazionali.Accompagnate dal loro insegnante Fabrizio Bai, le tre allieve della Peter Pan Orchestra nata in seno a Siena Jazz, hanno partecipato a concerti che sono stati inseriti nel cartellone del più prestigioso “Oslo Jazz Festival” con altri importanti artisti di tutto il mondo.Anche l’ambasciatore italiano di Oslo Alberto Colella ha voluto incontrare la delegazione di Siena Jazz per complimentarsi del lavoro e programmare future collaborazioni per far conoscere la cultura musicale italiana giovanile all’estero.Oltre alla delegazione senese cono stati invitati inoltre anche giovani studenti di musica provenienti da istituzione di Islanda, Portogallo, Giappone, Francia.I ragazzi hanno suonato insieme agli allievi della scuola di Oslo per fondere e migliorare i metodi di apprendimento del jazz attraverso la contaminazione culturale e si sono esibiti per il Sindaco di Oslo davanti alla hall del palazzo municipale (luogo dove si consegna il premio Nobel per la pace).I concerti del festival si sono tenuti in vari locali di Oslo compresi i più famosi jazz club come il Nasjonal Jazzscene e il Sentralen (Forstanderskapsalen).