Anche a Siena Centro 1-6 bilingue Oxford One to Six

“Oxford One to Six” è un progetto che nasce dalla The New Oxford School, scuola di lingue a Siena e sviluppato insieme a Marco Ottavi, educatore musicale. Si tratta di un Centro educativo integrato 1-6 bilingue, ovvero asilo nido e scuola d’infanzia bilingue.La compresenza di sezioni di nido d’infanzia e di scuola d’Infanzia che collaboreranno in modo sinergico, consentirà ai bambini di trovare e ritrovare, nello stesso ambiente, il gruppo di compagni e di insegnanti con i quali si sono stabiliti legami affettivi significativi.Oxford One to Six è nato con l’obiettivo di esporre il più possibile i bambini ad una seconda lingua affinché possano acquisirla in modo spontaneo e rapido. Per dare loro quest’opportunità, abbiamo ideato una struttura in cui l’input linguistico inglese costituisca almeno il 50% della giornata.Oltre alla normale attività di sezione con contenuti e momenti di elaborazione propri sarà previsto anche lo svolgimento di attività di "intergruppo", inserite nella programmazione didattica e educativa.La nostra prima mission è il bilinguismo.Non è mai troppo presto per avvicinare i bambini ad una seconda lingua, anzi. I bambini acquisiscono le lingue, ovvero assorbono il linguaggio in maniera inconsapevole senza la necessità di un insegnamento mirato e diretto.Tutto ciò avviene a livello subconscio, senza che il bambino si accorga di apprendere una seconda lingua.Responsabile della didattica inglese di Oxford One to Six sarà Jeremy Cotroneo, già Young Learners Coordinator della The New Oxford School, la cui presenza sarà preziosa e costante nella struttura.La nostra seconda mission è la musica.Abbiamo unito le nostre energie a quelle dell’ educatore musicale Marco Ottavi, meglio conosciuto come “Tato Marco” tra i bambini di ogni età, per creare una struttura davvero unica.La metodologia di lavoro di “Tato Marco” è innovativa e indiretta, basata sul “prima-fa-poi-si-pensa”. Essa porta i bambini ad acquisire nozioni tecniche involontariamente, ad apprendere divertendosi cantando, ballando e suonando, mettendo il corpo al centro dell’espressione di ciò che si ascolta. Nessun insegnamento frontale, né costrizioni ma tanta energia, empatia e passione. Così i bambini si avvicineranno, sin dalla più tenera età, oltre che all’inglese anche alla musica.Inglese, musica, ma anche altro: psicomotricità, arte e immagine, percorsi sensoriali e una particolare attenzione alla “outdoor education”. La sede di Oxford One to Six possiede un giardino di 400 mq, diviso tra nido e infanzia, all’ombra di due grandi tigli, in assoluto silenzio e con un panorama bellissimo. La struttura si trova all’interno di un cancello antico, in centro storico ma isolato e lontano dai rumori. Un’oasi di tranquillità per tutti i bambini.La mensa, sarà esterna e fornita dal ristorante “Bio Vita”, quindi cucina naturale, biologica, a filiera corta. Educazione alimentare: menù vari ed equilibrati per dare ai bambini una varietà di cibi e di sapori genuini ormai persi.Da dove nasce l’idea di Oxford One to SixDal 2001, anno di nascita della The New Oxford School, l’interesse dei genitori ad avvicinare i propri figli alla lingua inglese in tenera età è andata sempre più aumentando.Per rispondere a queste nuove richieste abbiamo creato programmi e organizzato corsi per bambini in età pre-scolare dai 3 ai 6 anni, Play Group, Little Stars e infine i Mommy and me, attività in inglese svolta insieme al genitore per bambini di 2 anni.E’ proprio da questa nostra lunga esperienza che è nata l’idea di realizzare un Centro 1-6 bilingue, per dare anche ai bambini di Siena questa grande opportunità, quella di andare…. “Verso il mondo”.Oxford One to Six ha iniziato la propria attività il 3 settembre scorso con l’ambientamento dei primi bambini iscritti, frutto del lavoro di promozione del progetto partito già nove mesi fa grazie ai numerosi incontri informativi organizzati presso la The New Oxford School con tutti gli educatori del Centro 1-6, mentre, nel frattempo, erano in corso i lavori di ristrutturazione dei locali.Martedì prossimo 10 settembre alle ore 18 l’assessore all’Istruzione Clio Biondi Santi, inaugurerà la sede. Tutti invitati in via Roma 75/77.