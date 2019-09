Giornate europee del patrimonio nei musei statali senesi

Aperture straordinarie ed eventi in Pinacoteca e Villa Brandi il 21 e 22 settembre



Tornano anche quest’anno le aperture straordinarie per le Giornate Europee del Patrimonio, un’iniziativa che dal 1991 viene promossa dal Consiglio d’Europa. Un appuntamento fisso promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario.



Iniziative in programma presso i musei senesi del Polo Museale della Toscana



M.M. Shahin, concerto di violino e chitarra

Sabato 21 settembre 2019

Villa Brandi a Vignano



Sabato 21 settembre 2019 dalle 16:00 alle 18:30 apertura straordinaria di Villa Brandi.

Alle ore 16:00 visita guidata gratuita alla Casa Museo, su prenotazione.

Alle ore ore 16.30 concerto del giovane musicista iraniano Mohammad Mahdi Shahinsorkheh.



Iniziativa ad ingresso libero.



Info e prenotazioni: tel.: 0577.221127

e-mail: pm-tos.villabrandi@beniculturali.it



Concerto del Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi

Sabato 21 settembre 2019

Pinacoteca Nazionale di Siena



Sabato 21 settembre 2019 dalle ore 19.30 alle ore 22.30 apertura straordinaria della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Alle ore 21.00, presso il cortile della Pinacoteca, si terrà il concerto del Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, diretto dal M° Elisabetta Miraldi.



Iniziativa ad ingresso libero.

Ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro (gratuità previste per legge) per l’apertura serale dalle ore 19:30 alle ore 22:30



Info: tel.: 0577.281161

e-mail: pm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it



Apertura straordinaria ed esposizione illustrazioni “Il caso Pinak”

Domenica 22 settembre 2019

Pinacoteca Nazionale di Siena



Domenica 22 settembre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18:00 apertura straordinaria della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Nell'occasione, e nei giorni a seguire, saranno esposte le illustrazioni originali realizzate per la pubblicazione “Il caso Pinak. Il Mondo delle Figurine alla scoperta della Pinacoteca Nazionale di Siena”, Nuova Immagine Editrice, Siena, 2018.



Info: tel.: 0577.281161

e-mail: pm-tos.pinacoteca-si@beniculturali.it