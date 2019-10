Venerdì si festeggiano a Siena i venti anni del programma ''Nati per Leggere''

Per l'occasione verrà installata una “Little Free Library” nella Fortezza Medicea



Venerdì 4 ottobre si festeggiano i venti anni del programma "Nati per Leggere". Per questa occasione a Siena la Biblioteca comunale degli Intronati installerà una “Little Free Library” presso la Fortezza Medicea.



L'inaugurazione si terrà alle 17 e saranno presenti l'assessore all'istruzione Clio Biondi Santi e il presidente della biblioteca Raffaele Ascheri.



La little free library, la seconda che viene inaugurata a Siena nell'arco di pochi mesi, dopo quella nel giardino di piazza Amendola, è una piccola casettina aperta a tutti dove si possono prendere e lasciare liberamente i libri. Chiunque lo vorrà potrà dunque portare un suo libro e prenderne un altro.



L’idea è partita dagli Usa, dove Todd Bol ha costruito nel 2009 la prima “Little Free Library” con lo scopo di promuovere la cultura del libro e la lettura.



Sabato 5 ottobre alle 15 presso la nuova “Little library” si terranno delle letture ad alta voce per bambini dagli 0 ai 6 anni a cura delle lettrici volontarie di “Nati per leggere Siena”.



In caso di pioggia le letture si terranno nella biblioteca per bambini e ragazzi in via della Sapienza 1.