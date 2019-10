''Basilicata Terra Terra'', successo per la mostra fotografica a Siena

Si è appena conclusa la mostra fotografica ''Basilicata Terra Terra'' ospitata nella splendida cornice del Santa Chiara Lab, in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena.Dopo il grande successo di Firenze, la mostra che parla lucano, ha affascinato molti senesi e non, rimasti senza fiato davanti ai paesaggi e ai colori della Basilicata.Il progetto, a cura del fotografo lucano Vincenzo Frangione che vive e lavora a Siena da anni, ha lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio lucano, fatto non solo di luoghi mozzafiato ma anche di grandi eccellenze.Proprio per questo, ad allietare la serata è stato invitato Danilo Vignola, uno dei più grandi suonatori al al mondo di ukulele, lucano.La mostra in questo mese continuerà il suo tour dal 10 al 17 ottobre nel Palazzo Pubblico di Pisa e dal 24 al 27 nella città di Zurigo.Info e contatti:320.6847970