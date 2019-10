Siena, conferenze sull’ecologia a Palazzo Patrizi

Sarà Letizia Marsili ad aprire l’atteso ciclo di conferenze sull’ambiente, organizzato dal gruppo consiliare Per Siena con i massimi esperti. L’appuntamento è in programma giovedì 10 ottobre (ore 18) a Palazzo Patrizi in via di Città 75, e avrà per titolo: «Il nostro ambiente e la nostra salute a rischio per un cocktail di inquinanti».



Letizia Marsili, laureata in Scienze biologiche con lode e dottore di Ricerca in Biologia Ambientale nel 1995, è responsabile scientifica dei laboratori “Analisi dei residui” e “Colture cellulari” del Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente. Attualmente insegna Conservazione della natura a Scienze ambientali e naturali ed Ecologia nella laurea triennale di Biologia, dopo varie docenze. Dal 1988 si occupa dello studio dei livelli e degli effetti di composti xenobiotici e di idrocarburi policiclici aromatici principalmente in ambiente marino: ha svolto ricerche nel Mediterraneo come nell’area Atlantica e Pacifica. Ha approfondito i problemi tossicologici inerenti i mammiferi marini, mettendo a punto tecniche per valutare lo stress tossicologico da inquinanti ambientali su queste specie Ha lavorato per circa dieci nel monitoraggio ecotossicologico di attività estrattive off-shore e on-shore dell’Eni nell’area mediterranea e, ad oggi, è autore di più di 350 pubblicazioni scientifiche delle quali 150 su riviste nazionali ed internazionali. Membro di numerose associazioni scientifiche nazionali e internazionali, nel 2018 è stata inserita dalla testata Donna Moderna nel libro “Donne come Noi” che raccoglie le testimonianze di cento donne italiane che, con la forza della loro tenacia, hanno fatto qualcosa di importante. Letizia Marsili è coinvolta in un'intensa attività di comunicazione scientifica sui temi degli effetti ecotossicologici dei contaminanti sulla fauna del Mediterraneo. Ha rilasciato interviste per la carta stampata e preso parte a varie trasmissioni televisive e radiofoniche.



I prossimi appuntamenti, sempre alle 18, a Palazzo Patrizi, sono i seguenti: 17 ottobre, Gli insetti nel futuro dell’umanità: una risorsa o una minaccia? con Anna Maria Fausto, prorettore vicario all’Università della Tuscia; 14 novembre Economia circolare e sostenibilità con Alessandro Ruggeri, rettore dell’Università della Tuscia e (in data da definire) Il ruolo delle foreste nei cambiamenti climatici con Riccardo Valentini, altro docente dell’Università della Tuscia e membro dell’International Panel of Climate Change.