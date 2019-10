Bibliocoop in festa a Siena

Appuntamento giovedì 17 ottobre alle 17 al Centro*Siena (Grondaie) in strada del Paradiso

La festa della comunità dei lettori di Unicoop Firenze fa tappa a Siena. Appuntamento giovedì 17 ottobre alle 17 al Centro*Siena (Grondaie) in drada del Paradiso.L’esperienza delle Bibliocoop, la formula di Unicoop Firenze che porta i libri nei supermercati e nei negozi e ci ha costruito intorno un gruppo di volontari della cultura, ad ottobre 2019 organizza un calendario di appuntamenti per incontrare i lettori e presentarsi.A Siena il protagonista dell’open day di Bibliocoop sarà il Gruppo degli scrittori senesi, con il suo presidente Massimo Granchi. La collaborazione fra la sezione Soci Unicoop Firenze di Siena e il Gruppo scrittori senesi va avanti da alcuni anni, anche nell’ambito del concorso Premio Letterario Città di Siena.Bibliocoop nasce nel 2010 a seguito di un accordo fra Regione Toscana e Unicoop Firenze, con il coinvolgimento delle biblioteche pubbliche, volto a portare il prestito dei libri anche fuori dalle classiche biblioteche. I numeri di Bibliocoop parlano di una realtà composta da 38 Bibliocoop attive con 450 volontari e una disponibilità di oltre 50.000 libri richiesti da più di 8000 lettori. Sono aumentate e si sono diversificate anche le attività dei volontari Bibliocoop, oggi coinvolti nei circoli di lettura, nella scelta dei titoli che anno dopo anno arricchiscono il patrimonio librario e in esperienze esterne, come le visite ai principali eventi dell’editoria, dal Salone internazionale del libro di Torino al Festivaletteratura di Mantova. Non solo, lo scorso anno l’impegno comune di Regione Toscana e Unicoop Firenze è stato rinsaldato con la firma del Patto regionale per la lettura, che identifica nella lettura uno strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza piena e responsabile e un elemento di coesione e inclusione sociale.Ha una passione per i libri e un po’ di tempo da dedicare, ma ha anche voglia di stare insieme ad altri e condividere la passione per la lettura: questo l’identikit del volontario in Bibliocoop. Se ti riconosci in queste caratteristiche scrivi a bibliocoop@unicoopfirenze.coop.itCome volontario, potrai condividere la scelta dei libri da acquistare e da mettere a disposizione dei lettori, proporre e organizzare iniziative culturali e di presentazione di libri e partecipare ai più importanti eventi nazionali sul tema della lettura.Info www.coopfirenze.it/bibliocoop