''Trovami un modo semplice per uscirne'', al Santa Maria della Scala il torritese Nicola Nucci presenta il suo libro

È in programma venerdì 18 ottobre all'interno della sala di Sant'Ansano al Santa Maria della Scala di Siena il primo evento realizzato nell'ambito del Community Hub - Culture ibride, il progetto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena per valorizzare gli spazi al primo piano del Palazzo del Capitano, destinati al terzo settore.L'iniziativa è organizzata dall'associazione Vivaio per l'innovazione sociale e dal Consorzio Archè. Alle ore 18.00 sarà presentato il libro di Nicola Nucci "Trovami un modo semplice per uscirne" (Dalia Edizioni), finalista del Premio Italo Calvino 2018. A conversare con l'autore ci saranno la storica dell'arte e scrittrice Silvia Roncucci e il giornalista Emilio Mariotti.Nicola Nucci è nato nel 1987 a Sinalunga, ma risiede da sempre a Torrita di Siena. Ha collaborato con numerose riviste, quotidiani e blog.Il libro, un po' romanzo un po' testo teatrale, prende il titolo da una canzone dei Verdena ed è costruito su un dialogo interrotto tra due amici che, forse un po' annoiati, vogliono fare la rivoluzione. Ma non una rivoluzione qualunque. L'opera rimanda in una maniera più attualizzata e moderna ad Aspettando Godot di Samuel Beckett, anche se qui fa da sottofondo la cultura mediatica di oggi con i suoi valori consumistici.L'evento sarà intervallato dal contributo musicale del giovane cantautore Simone Rocchi. A seguire aperitivo offerto per tutti.Per maggiori informazioni: www.facebook.com/communityhubsiena/