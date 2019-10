Con Milo De Angelis e Guido Mazzoni la grande poesia a Poggibonsi

Venerdì 18 ottobre alle ore 18.00 presso il Teatro Politeama



Saranno Milo De Angelis e Guido Mazzoni, due delle voci più importanti della nostra poesia, ad aprire venerdì 18 alle ore 18 presso il Teatro Politeama di Poggibonsi (sala SET – ingresso via Trento) la rassegna “Gli stati parziali della poesia”. La rassegna, ideata e organizzata dall’Associazione “La Scintilla” e dagli Amici di Romano Bilenchi”. intende dare luce ad esperienze significative della poesia contemporanea in Italia mettendo in dialogo coppie di autori che presentino affinità di visoni, linguaggi, sensibilità. Riflessioni, letture di poesie edite e inedite questo accadrà durante l’incontro coordinato da Elisa Tozzetti e introdotto da Dario Ceccherini.



Milo De Angelis (Milano 1951) ha esordito con Somiglianze (Guanda 1976), seguito da Millimetri (Einaudi 1983; Il Saggiatore 2013). I successivi Terra del viso (1985), Distante un padre (1989), Biografia sommaria (1999), Tema dell’addio (2005, premio Viareggio), Quell’andarsene nel buio dei cortili (2010), Incontri e agguati (2015) sono tutti editi da Mondadori, come il riassuntivo Poesie (2008) e soprattutto, nel 2017, Tutte le poesie. È anche autore di un’opera narrativa, La corsa dei mantelli (Guanda 1979; Marcos y Marcos 2011), e della raccolta di saggi Poesia e destino (Cappelli 1982). Le sue interviste sono raccolte in La parola data, con DVD di Viviana Nicodemo (Mimesis 2017).



Guido Mazzoni è nato nel 1967. Da qualche anno vive a Roma. Ha scritto i libri di poesia La scomparsa del respiro dopo la caduta (in Poesia contemporanea. Terzo quaderno italiano, a cura di F. Buffoni, Guerini, 1992), I mondi (Donzelli, 2010),La pura superficie (Donzelli) con il quale ha ottenuto il Premio nazionale Elio Pagliarani edizione 2018 e il Premio Napoli edizione 2018. Molti i suoi saggi, tra i quali Forma e solitudine (Marcos y Marcos, 2002), Sulla poesia moderna (il Mulino, 2005), Teoria del romanzo (il Mulino, 2011), I destini generali (Laterza, 2015). È tra i fondatori del sito culturale «Le parole e le cose». Insegna letteratura all’Università di Siena.



La rassegna proseguirà nei mesi successivi con appuntamenti a Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi.



Per informazioni: lascintilla.associazione@gmail.com