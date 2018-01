''Sotto il cielo di Siena'', serata aperta al pubblico alla Stazione astronomica di Siena

Sabato 6 gennaio, in caso di cielo sereno, l’Unione Astrofili Senesi aprirà al pubblico la Stazione Astronomica “Palmiero Capannoli” di Siena.Il ritrovo è alle ore 21.30 presso Porta Laterina da dove la specola sarà raggiunta a piedi percorrendo un tratto di strada sterrata e di sentiero. Gli astrofili insegneranno a riconoscere ad occhio nudo le principali costellazioni visibili nel cielo invernale, mentre con il telescopio sarà possibile osservare alcune stelle doppie, ammassi stellari e nebulose, come la Nebulosa di Orione, dove “nascono” nuove stelle.L’ingresso all’osservatorio è libero e non occorrono prenotazioni. Si consiglia di portare una torcia e di indossare un abbigliamento adeguato per stare all’aperto nelle ore notturne.In caso di maltempo l’osservatorio resterà chiuso. Per ulteriori informazioni: tel. 348 2633492 - 338 9637212 - 338 8861549 – www.astrofilisenesi.it - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – FB Unione Astrofili Senesi.“Sotto il cielo di Siena” rientra all’interno del cartellone di eventi “Tutto il Natale di Siena”, promosso dal Comune di Siena – Assessorato al Turismo, con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma del cartellone, con descrizioni e contatti utili, è disponibile sul sito www.enjoysiena.it