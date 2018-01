Mercatino del libro usato nella Biblioteca degli Intronati

L'usato che conviene: alla Biblioteca Comunale degli Intronati libri in vendita a un prezzo simbolico. Al mercatino, in programma dal 23 gennaio al 17 febbraio dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19 e il sabato in orario 9-13, nella Sala Storica (via della Sapienza, 5), sarà possibile acquistare varie tipologie di libri: per bambini e adulti, di letteratura italiana e straniera, manuali, guide, saggi, libri in lingua originale, tutti rigorosamente selezionati e valutati non idonei a far parte delle raccolte e venduti ad un prezzo veramente minimo.L’occasione non solo di fare acquisti veramente convenienti e utili, ma anche di permettere alla biblioteca di reinvestire per acquisire nuove opere.