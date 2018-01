La battaglia di Montaperti tra storia e mito

Sabato 20 gennaio a Siena nuovo appuntamento con le Passeggiate d’autore sulle tracce di Provenzano Salvani

Guida d’eccezione saranno lo storico Duccio Balestracci e l’attore Ugogiulio Lurini

Una passeggiata tra storia e mito. È “in cammino con Provenzano Salvani. La battaglia di Montaperti” in programma sabato 20 gennaio a Siena nell’ambito del programma delle Passeggiate d’Autore ideate dal portale toscanalibri.it in collaborazione con il Comune di Siena (partenza ore 15 – Piazza Tolomei). La partecipazione è gratuita su prenotazione al numero 0577 391787 – mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Guide d’eccezione saranno lo storico Duccio Balestracci e l’attore Ugogiulio Lurini.La Passeggiata d’Autore - L’itinerario racconterà Provenzano Salvani, l’eroe della battaglia di Montaperti, valoroso militare, arguto politico e diplomatico, dotto uomo di legge; capace di affettuosi slanci, come quando non ebbe alcuna remora ad elemosinare denaro in piazza del Campo per raccogliere i diecimila fiorini d’oro necessari a riscattare la vita dell’amico Mino Pagliaresi, caduto prigioniero nella battaglia di Tagliacozzo. Storia e mito. Tale è la stessa battaglia di Montaperti, che ai senesi piace rivivere nella concitata cronaca in presa diretta, effettuata il 4 settembre 1260 dall’araldo Cerreto Ceccolini sulla scorta di quanto riusciva a vedere dall’alto della torre Marescotti. Sotto la torre era raccolta una folla in trepidante attesa, molti pregavano in ginocchio. L’araldo «con grande boce» gridava: «e nostri hanno passato l’Arbia e salgono dallo lato del poggio; e nemici salgono dall’altro lato; gridate misericordia; ora sono a le mani co’ nemici, ora sono a le mani; la battaglia è grande da ognuna delle parti; pregate Iddio che dia forza e aiuto al popolo di Siena». È chiaramente un racconto epicizzante, ma ci sarà modo in questa passeggiata di discernere il mito dalla storia.A disposizione per i partecipanti dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento). I luoghi della città sono raccontati da guide autorizzate delle associazioni cittadine.Il prossimo appuntamento con le “Passeggiate d’autore” è in programma sabato 10 febbraio con “In cammino con Ambrogio Lorenzetti. La città e la campagna nel buongoverno”.Programma completo su www.toscanalibri.it