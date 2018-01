''La battaglia di Montaperti'', presentazione del volume del medievista Duccio Balestracci

L'Autore ne discute all'Accademia dei Fisiocritici con lo storico senese professor Giuliano Catoni

Due notissimi professori universitari senesi, il medievista Duccio Balestracci e lo storico Giuliano Catoni, si incontrano all'Accademia dei Fisiocritici martedì 23 gennaio alle ore 17 per discutere insieme di una battaglia reale quanto mitica che nel 1260 vide Siena vittoriosa su Firenze: lo spunto è dato dalla presentazione del libro "La battaglia di Montaperti", recentemente pubblicato da Balestracci per l'editore Laterza.Come nasce il mito di Montaperti? quando e perché? Solo perché Siena inflisse una clamorosa sconfitta alla secolare rivale oppure perché su questo episodio storico si "costruì" una memoria identitaria ben più profonda di una sola gloria campanilistica? Perché in altre epoche della storia cittadina si capì ciò che poi si tese a dimenticare e cioè che Montaperti non fu una pagina di storia locale e nemmeno toscana ma che fu il punto di arrivo di una serie di criticità che coinvolsero tutta la Cristianità di fine Duecento? Come si "inventò" la storia di una battaglia della quale si sa solo che ci fu e che vinsero i Senesi e i Ghibellini, ma della quale ci sfugge tutto il resto? E perché la gloriosa giornata del trionfo ghibellino pose, paradossalmente, le basi dell'Italia guelfa? Sono questi i temi su cui si confronteranno i due accademici fisiocritici in un appuntamento di sicuro interesse per senesi e appassionati di storia.