Il cielo invernale, aperto al pubblico l'osservatorio di Montarrenti

Venerdì 26 gennaio alle ore 21.30, l’Unione Astrofili Senesi aprirà al pubblico l'Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti per una serata dedicata all'osservazione del cielo invernale, questa sera dominato dalla Luna, oltre il primo quarto. Il telescopio renderà visibili molti particolari della superficie lunare come i crateri e le montagne.L’ingresso all’osservatorio di Montarrenti è gratuito.Per partecipare alle osservazioni è obbligatoria la prenotazione, effettuabile via web al seguente indirizzo: http://www.astrofilisenesi.it/montarrenti/mont-visite.asp oppure inviando un SMS al numero: 3482633492, indicando un nominativo ed il numero dei partecipanti.Si consiglia di portare una torcia e di indossare un abbigliamento adeguato per stare all'aperto nelle ore notturne.In caso di maltempo, telefonare per conferma.