Alla scoperta dell’alfabeto ebraico, uno dei più antichi. Appuntamento in Sinagoga domenica 4 febbraio

Come ogni domenica, lunedì e giovedì, è inoltre possibile partecipare alle visite guidate in partenza ogni 30 minuti

Secondo un antico racconto le lettere dell’alfabeto ebraico sono i “mattoncini” della Creazione, ogni lettera ha un valore fonetico, simbolico e numerico e nel suono e nella pronuncia custodisce un segreto. Domenica 4 febbraio, alle 15.30, la Sinagoga propone Creazione e creatività. Giocare con l'alfabeto ebraico una attività per grandi e piccoli (a partire dai 6 anni) alla scoperta di uno dei più antichi alfabeti del mondo.Parole, canti, letture ed esercizi di scrittura per esplorare lettere e significati in compagnia attraverso un laboratorio che unisce la conoscenza al divertimento. L’attività ha un costo di 5 euro, per partecipare è necessario prenotarsi al numero 0577 271345 o scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Come ogni domenica, lunedì e giovedì, è inoltre possibile partecipare alle visite guidate Itinerari ebraici in Italia: scopriamo la sinagoga di Siena, un appuntamento ogni mezz'ora dalle 10.45 con ultimo ingresso alle 16.45. All'interno della Sinagoga è inoltre visitabile la mostra temporanea KADIMA. Da Pellestrina alla Terra Promessa. Costo attività, comprensivo di ingresso e visita guidata, 4 euro, 3 euro ridotto, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro.