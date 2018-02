''Il triangolo invernale'', serata aperta al pubblico alla Stazione astronomica di Siena

Come ogni primo sabato del mese, sabato 3 febbraio gli astrofili senesi aspettano tutti per la consueta osservazione pubblica del cielo.L’appuntamento per il pubblico è alle ore 21:30 presso Porta Laterina a Siena, da dove raggiungeremo a piedi la specola "Palmiero Capannoli" per osservare il cielo di inizio mese. Al centro dell'attenzione le costellazioni di Orione, Cane Maggiore e Cane Minore all'interno delle quali sono presenti le tre stelle che compongono il “triangolo invernale”: Sirio, Betelgeuse e Procione. Interessante sarà anche l'osservazione della Luna (sorta da poco) quasi nella fase di Ultimo Quarto.Ingresso libero, serata annullata in caso di maltempo. In caso di tempo incerto telefonare per conferma a Davide Scutumella al 3388861549.