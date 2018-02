Dal 2 al 14 febbraio, il Comitato Area Verde Camollia 85 propone una nuova esposizione nella Limonaia del Giardino Segreto del Polo Civile del Tribunale di Siena, con opere del pittore Luciano Valensin. Inaugurazione venerdì 2 febbraio ore 18:30-20:00, ingresso per insugurazione da via del Romitorio, 4 (anche da Camollia 85 fino alle 18:30).Possibilità di visita dal lunedì al venerdì, 8:30-18:30, il sabato fino alle 14:30, con ingresso da via Camollia 85.