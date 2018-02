Apre le porte la mostra ''Sette stagioni, uno zaino e tanta Provvidenza''

Da domani, sabato 3 febbraio, sarà possibile ammirare le opere di Francisco Sancho, “il pellegrino dei record”, nella chiesa di Santa Marta in via San Marco

Sabato 3 febbraio alle ore 17,30 sarà inaugurata, presso la chiesa di Santa Marta in via San Marco n. 88, la mostra “Sette stagioni, uno zaino e tanta Provvidenza” di Francisco Sancho, patrocinata dal Comune di Siena e ad ingresso libero. All'inaugurazione parteciperà anche il Sindaco. L'esposizione si protrarrà fino a domenica 18 febbraio con i seguenti orari: da martedì a domenica ore 10,00-12,00 e 15,00-19,00 (lunedì chiuso).La mostra racconta un’esperienza straordinaria di vita, di fede, di sofferenza, ma soprattutto di gioia che ha portato Francisco Sancho, “il pellegrino dei record”, a realizzare un sogno che coltivava da anni: toccare con un pellegrinaggio i maggiori centri di culto della Cristianità, dopo oltre 13.000 chilometri di cammino in 15 mesi, 13 paesi attraversati, 35 Cammini internazionali percorsi, più di 400 Santuari visitati.Francisco, nato a Barcellona e vicentino di adozione, sarà sempre presente alla mostra e vi aspetta per raccontarvi il suo lungo cammino che descrive così: “Per me è stato un cammino di ringraziamento. Il primo pellegrinaggio l’ho fatto nel 1995 attraverso il cammino francese verso Santiago di Compostela. Ho imparato a camminare in orizzontale guardando in verticale e ho capito che la vita è dono e che bisogna viverla come dono”.80 fotografie in grande formato, di struggente bellezza e misticismo, e un filmato, vi faranno rivivere questa storia, del pellegrinaggio senza tempo, che nel Medioevo era diffusissima come esperienza di vita, di ringraziamento, di riscatto.