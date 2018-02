Alla scoperta di Palazzo Chigi Saracini con ''Febbraio al Museo''

Lunedì 5 e martedì 6 febbraio, percorso guidato tra i tesori della nobile famiglia senese

Dalle ore 10.30, tornano gli itinerari ebraici nelle stanze della Sinagoga di Siena, in Vicolo delle Scotte

Lunedì 5 e martedì 6 febbraio tornano gli appuntamenti con ‘Febbraio al Museo’ per conoscere i segreti e le collezioni artistiche dei personaggi che hanno fatto la storia di Siena. Dalla visita alla Sinagoga fino alla tappa nelle stanze di Palazzo Chigi Saracini, il patrimonio museale della città torna protagonista della rassegna di eventi, in programma fino a mercoledì 28 febbraio.Visita alla Sinagoga nella mattina di lunedì 5 febbraio. Per gli amanti della storia, da non perdere il percorso di lunedì 5 febbraio alla scoperta della cultura ebraica promosso dalla Sinagoga di Siena, in Vicolo delle Scotte. Dalle ore 10.30, appuntamento ogni mezz’ora, fino alle 16.45, per il tour nello storico edificio a due passi da Piazza del Campo, che farà conoscere ai visitatori i rituali ebraici e i versi incisi negli antichi libri di preghiera, attraverso i documenti custoditi negli archivi della Comunità ebraica. All’interno della Sinagoga, inoltre, sarà possibile visitare la mostra ‘KADIMA. Da Pellestrina alla Terra Promessa’, aperta la domenica, il lunedì e il giovedì, dalle ore 10.45 alle ore 16.45, fino a mercoledì 28 febbraio. L’ingresso alla Sinagoga è a pagamento, con prezzo ridotto per i bambini. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 271345 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Lunedì 5 e martedì 6 febbraio, itinerario a Palazzo Chigi Saracini. Bassorilievi, sculture in marmo e preziose manifatture appartenenti alla famiglia Chigi Saracini saranno protagoniste del doppio appuntamento di lunedì 5 e martedì 6 febbraio. Dalle ore 11.30, le porte di Palazzo Chigi Saracini in Via di Città, accoglieranno i visitatori per un viaggio tra le collezioni artistiche della nobile famiglia senese, custodite nelle sale dell’attuale sede dell’Accademia Chigiana. La visita guidata, a pagamento e su prenotazione, si snoderà tra le testimonianze conservate nella raccolta voluta da Galgano Saracini, tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento e proseguirà nel salone dei concerti realizzato da Arturo Viligiardi, per ammirare alcuni esemplari di rari strumenti musicali e le collezioni di ceramiche realizzate dalle più prestigiose scuole italiane tra il Cinquecento e il Settecento. Le visite possono essere effettuate tutti i giorni, mentre il sabato è necessaria la prenotazione. Per informazioni sui costi e sugli orari è possibile contattare i numeri 366 8642092, 0577 22091 oppure scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Info utili. Febbraio al Museo è la rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l’assessorato alla cultura. Il programma è disponibile su www.enjoysiena.it www.comune.siena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare i numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social per essere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube.