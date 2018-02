Al Franci torna il corso di Guida all’ascolto

Da mercoledì e fino al 7 marzo, l’istituto Franci ospiterà i 5 incontri guidati dal Maestro Capelli

Cinque lezioni per scoprire i concetti basilari dell’ascolto musicale. Torna domani, mercoledì 7 febbraio, il ciclo di incontri dal titolo “La discoteca di Babele”, in programma fino a mercoledì 7 marzo. Il corso di guida all’ascolto, curato del Maestro Norberto Capelli, si snoderà da Glinka, Rossini e Wagner, passando per l'influenza del "folk" nella musica classica fino ad arrivare alle note del jazz. Gli incontri si svolgeranno, presso la sede dell’Istituto in Piazza Sant’Agostino dalle ore 18.15 alle ore 19.45 a febbraio nei giorni di mercoledì 7,14, 21 e 28 e si concluderanno mercoledì 7 marzo.Il programma delle lezioni. il primo appuntamento con “La discoteca di babele” è in programma domani, mercoledì 7 febbraio, in compagnia delle note di Michail Ivanovič Glinka, Gioachino Rossini e Richard Wagner. Secondo incontro, in programma mercoledì 14 febbraio, dal titolo l'opera "i racconti di Hoffmann" di Jacques Offenbach. Mercoledì 21 febbraio sarà la volta dell’ascolto e analisi di diverse versioni di capolavori vocali e strumentali per cogliere le particolarità interpretative di ognuna. L’ultimo appuntamento del mese, in programma mercoledì 28 febbraio, sarà dedicato all’analisi del "folk" nella musica classica, con la partecipazione del soprano Antonella Gozzoli. Chiude il ciclo di incontri mercoledì 7 marzo l’appuntamento con il jazz e la musica classica con la partecipazione del Maestro Hector Moreno.Informazioni utili. Il corso è a pagamento, e per iscriversi è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com , oppure seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.