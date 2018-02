Ghetto: regolamentazione, segregazione, spazio urbano se ne parla domenica 11 febbraio in Sinagoga a Siena

Un incontro di approfondimento sull'istituzione del ghetto nelle sue interpretazioni storico-culturali e sulla storia della città come luogo di confronto, se ne parla domenica 11 febbraio alle 15.30 nella Sinagoga di Siena in occasione dell’appuntamento “Ghetto: regolamentazione, segregazione, spazio urbano.” L’iniziativa, promossa all’interno del cartellone Febbraio al Museo del Comune di Siena, è a cura di CoopCulture.Sarà approfondito il concetto di ghetto, termine utilizzato nel linguaggio contemporaneo con varietà di significati che sottendono differenze culturali, sarà inoltre analizzato il rapporto tra insediamento ebraico e città in Italia fra il XV e il XIX secolo, con particolare riferimento al caso di Siena, dove con un decreto del 1571 fu confinata la residenza degli ebrei dentro il perimetro di un’area che si estendeva alle spalle di Piazza del Campo, in una porzione della centrale zona di San Martino. Questa condizione resterà in atto fino al 1859, con la chiusura definitiva e l’emancipazione degli ebrei.L’attività ha un costo di 5 euro, per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0577 271345 o mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Come ogni domenica, lunedì e giovedì, è inoltre possibile partecipare alle visite guidate Itinerari ebraici in Italia: scopriamo la sinagoga di Siena, un appuntamento ogni mezz'ora dalle 10.45 con ultimo ingresso alle 16.45. All'interno della Sinagoga è inoltre visitabile la mostra temporanea KADIMA. Da Pellestrina alla Terra Promessa. Costo attività, comprensivo di ingresso e visita guidata, 4 euro, 3 euro ridotto, biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori) 10 euro.