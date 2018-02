La vita nel carcere di Siena al centro di una mostra fotografica

Venerdì 9 febbraio inaugurazione di “Piccole storie da Santo Spirito” di Alessio Duranti

L’evento inserito nel cartellone del Festival Siena Città Aperta

Alla scoperta della vita all’interno della Casa Circondariale di Siena attraverso l’occhio di Alessio Duranti. Sarà inaugurata oggi, venerdì 9 febbraio, alla Galleria Olmastroni la mostra fotografica “Piccole storie da Santo Spirito” dedicata alla vita all’interno del carcere di Siena. Gli scatti del fotografo senese sono suddivisi in tre sezioni: la prima dedicata alla nascita della Biblioteca all’interno del carcere, una relativa al laboratorio fotografico, realizzato nel 2016 con Samuele Mancini, insieme ai detenuti e una sezione visiva dedicata agli spettacoli teatrali che in questi anni si sono tenuti presso la Casa Circondariale. Al centro della narrazione fotografica di Alessio Duranti c’è il lavoro culturale che riguarda la vita detentiva, la voglia di partecipazione e di crescita del detenuto stesso.L’inaugurazione della mostra, che rientra all’interno degli eventi del cartellone del Festival Siena Città Aperta, è in programma alle ore 18.30 alla Galleria Olmastroni di Palazzo Patrizi (via di Città 75) e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Siena, di Sergio La Montagna, direttore del carcere di Siena, di Altero Borghi e di Alessio Duranti. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 18 febbraio con orario 15-18.