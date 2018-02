Villa Brandi apre le porte al pubblico

Attraverso percorsi guidati alla scoperta della dimora cinquecentesca immersa nella splendida campagna di Vignano, alle porte di Siena

Ogni mattina del secondo sabato del mese sarà possibile visitare l'affascinante Casa Museo, ancora arredata con suppellettili, opere d’arte e mobilio originali del Settecento, epoca in cui fu acquistata dalla famiglia Brandi.La Villa di Vignano fu donata allo Stato dal suo ultimo proprietario, il celebre critico e storico dell’arte Cesare Brandi, fondatore nel 1938 con Giulio Carlo Argan dell'Istituto Centrale del Restauro.Di impianto cinquecentesco, il disegno della villa è attribuito all'architetto rinascimentale Baldassarre Peruzzi e conserva l’originale aspetto di dimora padronale senese extraurbana.Qui Brandi amava ritirarsi anche in compagnia degli amici artisti che ebbero modo di frequentare la villa. La raccolta di Cesare Brandi comprende le molte opere donategli dagli artisti coi quali era legato da un rapporto intellettuale e di profonda amicizia e rappresenta una sorta di compendio della cultura figurativa italiana del Novecento.L’edificio aprirà ogni secondo sabato del mese con visite guidate gratuite (ore 10.00-11.00-12.00, prenotazione obbligatoria). Su richiesta, è possibile prenotare una visita anche in altre date da concordare scrivendo alla seguente e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Si organizzano inoltre visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado.Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoriaPer informazioni e prenotazioniQuesto indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.tel.: 0577.221127 - 0577.281161