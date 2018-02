Federigo Tozzi, incontro-spettacolo a SpazioSiena

SpazioSiena cerca di riscoprire una gloria cittadina, Federigo Tozzi, attraverso una conferenza-spettacolo con l’intellettuale e docente universitario Giovanni Pallanti e l’attore Alessandro Calonaci (domenica 11 febbraio, ore 17, via Fontebranda 5). Quest’ultimo leggerà alcuni brani dello scrittore. Iniziativa doverosa, nel momento in cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha stanziato un primo finanziamento per l’edizione nazionale di uno dei più grandi nomi della letteratura italiana. L’intera opera di Tozzi sarà disponibile, nei prossimi anni, in una nuova veste editoriale, prestigiosa ma soprattutto scientificamente valida. Il riconoscimento premia due volte la cultura senese, perché il progetto finanziato dal Ministero è stato proposto e sarà realizzato da una équipe scientifica di altissimo livello presieduta da Romano Luperini, già ordinario di Letteratura italiana contemporanea a Siena, e alla quale partecipano studiosi degli atenei senesi in collaborazione con altri ricercatori delle Università di Bologna, Firenze, Napoli “Federico II”, Perugia e Torino.Contatti: www.spaziosiena.com , Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , tel. 0577.046875.