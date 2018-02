''Febbraio al Museo'': tutti gli appuntamenti di giovedì e venerdì 16 febbraio a Siena

Giovedì torna ‘Notte di Note’ con il Conservatorio Franci e il Siena Jazz al Santa Maria della Scala

Venerdì 16 febbraio, alle 11.30, porte aperte a Palazzo Chigi Saracini per scoprire la storia e le collezioni della nobile famiglia senese

Domani ‘Febbraio al Museo’ si ‘fa in quattro’ con le iniziative dedicate all’arte, alla cultura, alla musica e alle storie dei personaggi più illustri di Siena. Il calendario di eventi prosegue con gli itinerari all’interno della Sinagoga di Siena, a Palazzo Chigi Saracini e con la visita guidata alla Sala dei Costumi del Palio. Gran finale al Santa Maria della Scala in compagnia dell’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci e dell’Accademia Nazionale del Jazz, Siena Jazz, per il viaggio di note su musiche appartenenti al repertorio classico, blues e jazz.Itinerario nella cultura ebraica alla Sinagoga di Siena. La mattina di domani sarà aperta, dalle ore 10.30 e fino alle ore 17.30, dai percorsi guidati organizzati dalla Sinagoga di Siena, in Vicolo delle Scotte, per conoscere le testimonianze custodite all’interno dello storico edificio progettato dall'architetto fiorentino Zanobi del Rosso. Il viaggio nella storia delle tradizioni ebraiche proseguirà con la possibilità di visitare la mostra ‘Kadima. Da Pellestrina alla Terra Promessa’, in programma fino a mercoledì 28 febbraio. Gli eventi in Sinagoga sono a pagamento e per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 271345 o scrivere un’email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Viaggio nel cuore di Siena con la visita alla Sala dei Costumi del Palio. Il pomeriggio di domani, giovedì 15 febbraio, continuerà con la visita guidata alla Sala dei Costumi del Corteo Storico del Palio custoditi all’interno dei Magazzini del Sale, a Palazzo Pubblico. Dalle ore 18, sarà possibile scoprire le storie e le curiosità che si celano dietro le preziose monture indossate dai figuranti del Comune di Siena durante la ‘passeggiata storica’ che precede la corsa del Palio del 2 luglio e del 16 agosto. L’itinerario guidato ripercorrerà la storia del Corteo storico dal 1904 al 2000, attraverso gli oltre trecento costumi conservati nella sala, per scoprire i personaggi e gli aneddoti legati ai particolari tessuti usati dalle sarte di ieri e di oggi. Le viste alla Sala dei Costumi si svolgeranno a pagamento ogni giovedì alle ore 18, fino a mercoledì 28 febbraio. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0577 292614 -15 oppure scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Serata in musica con ‘Notti di Note’. La serata di domani, giovedì 15 febbraio, proseguirà al Santa Maria della Scala con il terzo appuntamento, a ingresso gratuito, di ‘Notti di Note’. Dalle ore 18 i giovani talenti dell’Istituto Rinaldo Franci e dell’Accademia Nazionale del Jazz – Siena Jazz si esibiranno in ‘George Gershwin e dintorni, fra classico e Jazz. Due mondi si uniscono’, con un repertorio che spazierà dal classico al blues passando per il jazz sulle musiche di George Gershwin, il compositore statunitense vissuto a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento e su quelle di Leonard Bernstein e Bill Evans. A esibirsi nella Sala del Pellegrinaio, all’interno dell’Antico Spedale, saranno i musicisti del Siena Jazz Trio, con Federico Nuti, pianoforte; Mikael Ravera, contrabbasso e Pierluigi Foschi, batteria, accompagnati dagli allievi del Rinaldo Franci, con Domitilla Lai, Stefania Paddeu, soprano; Beatrice Caterino, mezzosoprano; Alessio Fortune Aejiugwo, baritono; Francesco Poggioni, tromba; Mikael Ravera, contrabbasso; Federico Nuti, pianoforte; Pierluigi Foschi, batteria. La serata è gratuita. Per informazioni è possibile contattare il numero 0577 286300 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Alla scoperta di Palazzo Chigi Saracini. Doppio appuntamento domani e venerdì 16 febbraio a Palazzo Chigi Saracini con le visite guidate alla scoperta dei segreti e degli aneddoti legati alla famiglia Saracini. L’ingresso a Palazzo Chigi Saracini è a pagamento, per informazioni sui costi e sugli orari è possibile contattare i numeri 366 8642092, 0577 22091 oppure scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Info utili. Febbraio al Museo è la rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l’assessorato alla cultura. Il programma è disponibile su www.enjoysiena.it www.comune.siena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare i numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social per essere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube.