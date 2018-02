In cammino con Carlo Cassola, omaggio allo scrittore innamorato della Toscana

Guide d’eccezione saranno il docente di letteratura contemporanea all’Università di Siena Riccardo Castellana e il direttore di toscanalibri.it Luigi Oliveto

Sarà presente Valeria Cassola, nipote dello scrittore

È dedicato a Carlo Cassola l’ultimo appuntamento dell’edizione invernale delle “Passeggiate d’Autore” in programma a Siena sabato 17 febbraio (ore 15 - Museo contrada di Valdimontone). La partecipazione è gratuita su prenotazione al numero 0577 391787 – mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Guide d’eccezione saranno il docente di letteratura contemporanea all’Università di Siena Riccardo Castellana e il direttore di toscanalibri.it Luigi Oliveto. Sarà presente anche Valeria Cassola, nipote dello scrittore.La Passeggiata d’ Autore - Nell’anno che celebra il centenario della nascita dello scrittore innamorato della Toscana, è sembrato significativo rivisitare questo autore, romano di nascita, ma ritenuto toscano per quanto e come abbia narrato luoghi, cose e persone della Toscana. L’autore de “La ragazza di Bube” scelse spesso come protagonisti dei suoi romanzi gli umili, i non-eroi, un mondo provinciale e popolare visto anche nelle componenti storico-civili. Un mondo reale, conosciuto molto bene dallo scrittore per «avervi fatto – lui dirà – le esperienze più importanti della mia vita» e che lo porterà a far coincidere sentimenti e geografie. Talvolta nelle sue pagine si intravede anche Siena. Sulla città si possono trovare interessanti articoli scritti dal Cassola giornalista, come l’ampio e documentato saggio pubblicato sulla rivista «Comunità» o gli articoli dedicati al Palio quale inviato speciale de «La Nazione del Popolo» nel luglio 1946. Da estimatore di Federigo Tozzi, produsse pure scritti di notevole interesse a tema tozziano. La Passeggiata sarà, dunque, l’occasione per incontrare un Cassola in terra toscana, riscoprendo il fascino della sua scrittura e dei piccoli universi da lui raccontati. Al termine della Passeggiata Oliveto presenterà il suo libro “Il racconto del vivere. Luoghi, cose, persone nella Toscana di Carlo Cassola” (primamedia editore). Interverranno Castellana, Valeria Cassola e Irene Taddei, autrice delle fotografie che impreziosiscono il saggio (ore 16,30 – Sala delle Lupe, Palazzo Pubblico).A disposizione per i partecipanti dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento). I luoghi della città sono raccontati da guide autorizzate delle associazioni cittadine.