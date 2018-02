Il sindaco Valentini con Elio Di Rupo in visita alla mostra di Szymkowicz

Si sono incontrati oggi nei Magazzini del Sale, davanti alle intense opere del pittore belga Charles Szymkowicz, il sindaco di Siena, Bruno Valentini, e l'ex primo ministro del Belgio Elio Di Rupo , che attualmente ricopre l'incarico di sindaco della città di Mons. Con loro anche l'artista e Tommy Leclercq, Governatore della provincia belga di Hainaut.Di Rupo, che già aveva visitato Siena in passato apprezzandone la bellezza e la storia, si è complimentato per la politica culturale del Comune di Siena. L'incontro è stato anche l'occasione per un informale scambio di opinioni sulla politica europea.