''Febbraio al Museo'': sabato di arte storia a Siena

Siena si prepara a vivere un nuovo weekend con tanti appuntamenti dedicati all’arte e alla storia. Protagonisti del calendario di domani, sabato 17 febbraio, saranno le visite guidate a Palazzo Chigi Saracini e alla Basilica dei Servi, gli appuntamenti ‘for kids’ in compagnia di Balia Gioconda e, in anteprima assoluta, il percorso nelle stanze segrete di Palazzo Pubblico, con l’itinerario esclusivo alla scoperta dei tesori custoditi nella Sala del Capitano del Popolo.L’arte si risveglia alla Basilica dei Servi e a Palazzo Chigi Saracini. La mattina di domani, sabato 17 febbraio, si aprirà alle ore 10.30 con l’incontro dal titolo ‘La Madonna di Coppo Marcovaldo e le più antiche commissioni artistiche servite nei secoli XIII e XIV’, in programma alla Basilica di San Clemente, in Santa Maria dei Servi. Il nuovo appuntamento di ‘Risvegli d’arte’ farà scoprire ai visitatori le antiche opere del Trecento custodite nella chiesa cinquecentesca che domina la Valdimontone. La visita sarà a cura di Alessandra Gianni, ricercatore di Storia dell'Arte Medievale presso l’Università degli Studi di Siena. Il ritrovo è previsto presso il chiostro della Basilica di San Clemente, dove sarà offerta la colazione ai partecipanti. La manifestazione si colloca nell’ambito del progetto di valorizzazione della Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi, promosso dall’Opera della Metropolitana di Siena. La partecipazione al percorso è gratuita e su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per informazioni e per le prenotazioni è possibile chiamare il numero 0577 286300 o scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Le storie del passato saranno ancora protagoniste della mattina, con la visita guidata, dalle ore 11.30, a Palazzo Chigi Saracini, in Via di Città. L’ingresso a Palazzo Chigi è a pagamento e, solo il sabato, su prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 366 8642092, 0577 22091 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Il sabato dei ‘baby pellegrini’ sulla Via Francigena. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini, con la nuova tappa di #Sienafrancigenakids. Dalle ore 15, appuntamento al Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, per il trekking dedicato ai più piccoli alla scoperta dei luoghi della Via Francigena. Il percorso sarà guidato da Balia Gioconda, la guida in costume medievale che racconterà la storia di Siena, le curiosità e i luoghi legati ai pellegrini. A tutti i partecipanti sarà consegnato lo zainetto di #SienaFrancigenaKids”, dopo la pausa golosa con la ‘Merenda del pellegrino’. Il percorso, a pagamento e su prenotazione, è in programma fino a domenica 25 febbraio. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 347 6137678, 348 0216972 o inviare una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Anteprima all’insegna dell’arte nella Sala del Capitano del Popolo. A chiudere il programma di sabato 17 febbraio sarà la visita guidata all’interno di Palazzo Pubblico, che per la prima volta aprirà le porte della Sala del Capitano del Popolo, solitamente non visibile al pubblico. Dalle ore 17.30 sarà possibile conoscere le collezioni e gli affreschi conservati nelle stanze del palazzo con il percorso guidato che toccherà il quarto piano di Palazzo Pubblico, dove si trova la Sala del Capitano del Popolo, che oggi ospita il consiglio comunale. Qui i visitatori potranno ammirare le due grandi tele di Amos Cassioli, pittore di fine Ottocento, che raffigurano il Giuramento di Pontida e Provenzano Salvani nel Campo di Siena. Inoltre, la sala conserva capolavori unici come le sedici lunette del soffitto, decorate fra il 1592 e il 1600 dai maggiori pittori senesi del XVI secolo, come i Francesco Vanni, Ventura Salimbeni, Francesco Rustici e Rutilio Manetti. Il tour proseguirà nelle stanze al pianoterra a partire dalla Cappella dei Nove, che oggi conserva alcune delle rappresentazioni di episodi attribuiti a pittori del XVI secolo e appartenenti alla bottega di Simone Martini. La tappa toccherà anche la Cancelleria di Biccherna, la stanza dove oggi ha sede la segreteria del sindaco e che conserva i cicli pittorici eseguiti da Sano di Pietro e Domenico di Bartolo. A completare l’itinerario sarà la visita alla Bilanceria di Biccherna, oggi sede dell’ufficio del primo cittadino di Siena e l’Ufficio dei Magistrati del Sale, l’ultima tappa del percorso dove è custodito uno dei due brani del ‘Cristo risorto del Sodoma’. Il percorso è a pagamento e su prenotazione. Info. Febbraio al Museo è la rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l'assessorato alla cultura. Il programma è disponibile su www.enjoysiena.it www.comune.siena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell'imposta di soggiorno.