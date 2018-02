''Febbraio al Museo'': dalla natura alla storia, tutti gli eventi di domenica

A spasso per Siena con ‘A Piccoli Passi’ e giornata green con il laboratorio didattico all’Orto Botanico

Dalle ore 16, il libro ‘Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah 1943-'45 alla Sinagoga di Siena

Appuntamento con l’arte per tutta la famiglia, con le iniziative di domani, domenica 18 febbraio, di ‘Febbraio al Museo’. La rassegna di eventi organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, tornerà a far divertire grandi e bambini con tanti nuovi percorsi itineranti, incontri e visite guidate per approfondire i luoghi e i personaggi che hanno fatto la storia di Siena.Domenica 18 febbraio ‘A Piccoli Passi’ alla Pinacoteca di Siena. Alle ore 11 i piccoli esploratori di ‘A Piccoli Passi’, saranno protagonisti del nuovo percorso guidato nelle stanze della Pinacoteca Nazionale di Siena, in Via San Pietro. La visita 'Il signor Committente, padrone dei capolavori', a cura delle Guide Turistiche Federagit permetterà ai più piccoli e alle loro famiglie di scoprire chi si nasconde dietro ai colori dei grandi dipinti custoditi nello storico museo senese, attraverso racconti e storie animate per imparare a riconoscere artigiani, pittori e artisti che nel Medioevo realizzavano i ritratti dei nobili senesi. Alla fine della visita guidata, tutti i bambini potranno portarsi a casa lo zainetto di 'Siena for Kids'. Per informazioni e per prenotare il percorso è possibile telefonare al numero 3348418736 (anche WhatsApp) o scrivere una mail all'indirizzo di posta elettronica.'Officina dei semplici' per tutta la famiglia all'Orto Botanico. Sempre la mattina di domani, domenica 18 febbraio, gli appassionati di piante e natura potranno partecipare a 'Officina dei semplici', la visita guidata e i laboratori didattici organizzati dall'Orto Botanico, in Via Mattioli. Dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 16.30, una guida ambientale accompagnerà grandi e bambini alla scoperta delle erbe officinali e delle piante mediche che popolano i giardini dell'orto. Durante il percorso, le famiglie saranno coinvolte nel laboratorio didattico allestito per l'occasione, per conoscere come si prepara un unguento dagli estratti di piante e fiori. Il percorso è a pagamento e le prenotazioni dovranno essere effettuate il giorno antecedente alla visita guidata, entro le ore 12. Per informazioni sui costi e sugli orari è possibile telefonare ai numeri 338 4696296, 339 1125987 o inviare una email aI tesori di Siena in mostra a Palazzo Sansedoni. La giornata proseguirà, alle ore 16, con la visita guidata nelle stanze di Palazzo Sansedoni, in Via Banchi di Sotto. In occasione della rassegna 'Febbraio al Museo', la Cappella del Beato Ambrogio e il piano Nobile saranno aperti al pubblico per un percorso che si snoderà dalla sala monumentale ai salotti affrescati e affacciati su Piazza del Campo, dove è esposta la Collezione di Opere d'arte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Gli itinerari sono a pagamento per gli adulti e gratuiti per i bambini fino a 10 anni. Per effettuare la visita è consigliata la prenotazione. Per conoscere i costi e gli orari è possibile chiamare il numero 0577 226406 o inviare una email a.Gli incontri culturali alla Sinagoga chiudono domenica 18 febbraio. Per gli appassionati di storia e letteratura da non perdere, alle ore 16, la presentazione del libro 'Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah 1943-45', a cura di Liliana Picciotto, in programma alla Sinagoga di Siena, in Vicolo delle Scotte. All'incontro sarà presente l'autrice, che racconterà il testo edito da Einaudi nel 2017 e frutto delle ricerche del Centro di documentazione ebraica contemporanea. L'iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti del laboratorio didattico e interattivo 'Creazione e creatività. Giocare con l'alfabeto ebraico' ed è organizzata dalla Sinagoga di Siena in collaborazione con Adei – Siena. Nella stessa giornata, inoltre, e senza bisogno di prenotazione, sarà possibile partecipare alle visite guidate negli spazi della Sinagoga, con i tour in partenza ogni mezz'ora, dalle ore 10.45 fino alle 16.45. All'interno della Sinagoga sarà possibile, ammirare la mostra 'KADIMA. Da Pellestrina alla Terra Promessa', la mostra che racconta la straordinaria storia della nave Kadima salpata in segreto da Pellestrina verso la Terra Promessa il 5 novembre del 1947, con a bordo 794 sopravvissuti alla Shoah. I tour partiranno L'ingresso alla Sinagoga è a pagamento e con prezzo ridotto per i bambini. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577 271345 o scrivere a.Info utili. Febbraio al Museo è la rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l'assessorato alla cultura. Il programma è disponibile su www.enjoysiena.it www.comune.siena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell'imposta di soggiorno. 