''Febbraio al Museo'': martedì a spasso nella storia con le visite a Palazzo Sansedoni e all’Accademia Chigiana

Visite teatralizzate a Palazzo Sansedoni e percorso guidato a Palazzo Chigi Saracini

Domani, martedì 20 febbraio, nuove occasioni per scoprire le storie e il patrimonio museale di Siena con ‘Febbraio al Museo’. In programma le visite a Palazzo Chigi Saracini e i racconti teatralizzati nelle stanze di Palazzo Sansedoni.Visite guidate al Palazzo Chigi. Il programma di domani, martedì 20 febbraio, sarà dedicato alla scoperta dei tesori e delle collezioni conservate a Palazzo Chigi Saracini. Dalle ore 11.30, le porte della sede dell’Accademia Chigiana, in Via di Città, accoglieranno i visitatori per un viaggio tra i segreti e gli aneddoti della nobiltà senese, con un percorso che racconterà oltre duecento anni di storia attraverso gli affreschi e le collezioni private della famiglia Chigi Saracini, come le antiche ceramiche realizzate dalle più prestigiose scuole italiane tra il Cinquecento e il Settecento. L’ingresso a Palazzo Chigi Saracini è a pagamento e il sabato solo su prenotazione. Per informazioni sui costi e sugli orari è possibile contattare i numeri 366 8642092, 057722091 oppure scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Martedì 20 febbraio visita teatralizzata a Palazzo Sansedoni. La storia di Siena e dei suoi personaggi saranno protagonisti anche del pomeriggio di martedì 20 febbraio, in occasione della visita teatralizzata nelle stanze di Palazzo Sansedoni, in Via Banchi di Sotto. Appuntamento alle ore 18.30 per conoscere da vicino i segreti della famiglia Sansedoni, dall’illustre Ambrogio fino alla moglie Porzia Gori Pannilini saranno svelati tra aneddoti e curiosità che si trovano nei quadri e nelle preziose sculture custodite nelle sale del palazzo, che conserva preziose collezioni artistiche dal Trecento ai primi anni dell’Ottocento. Gli itinerari sono a pagamento per gli adulti e gratuiti per i bambini fino a 5 anni. Per effettuare la visita è consigliata la prenotazione. Per conoscere i costi e gli orari è possibile chiamare il numero 0577 226406 o inviare una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Info utili. Febbraio al Museo è la rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l’assessorato alla cultura. Il programma è disponibile su www.enjoysiena.it www.comune.siena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare i numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social per essere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube.