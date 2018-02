A Montarrenti osservazione pubblica ''La Luna nel Toro''

Dalle ore 21:30 di venerdì 23 febbraio l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa dedicata al cielo di questo periodo. La Luna, nella fase di Primo Quarto, sarà la protagonista della serata cessendo in congiunzione con la Alfa della costellazione del Toro (Aldebaran), dopo averla occultata nel pomeriggio. Sarà inoltre molto interessante poter osservare il nostro satellite al terminatore, dove i particolari dei crateri e dei rilievi delle catene montuose risaltano meravigliosamente.Nell'occasione sarà anche possibile associarsi all'associazione per l'anno 2018 e vivere così da vicono la passione per il cielo.La serata è gratuita ma su prenotazione da effettuare tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un sms al 3472874176 o al 3482650891. La serata sarà annullata in caso di maltempo. In caso di tempo incerto chiamare per conferma.