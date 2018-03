Seconda apertura di villa Brandi a Vignano

Continuano le aperture straordinarie di villa Brandi. La Casa Museo di Vignano (Siena), afferente al Polo Museale della Toscana, aprirà nuovamente le porte sabato 10 marzo.Su prenotazione, sarà possibile usufruire di una visita guidata gratuita alla dimora cinquecentesca appartenuta al celebre critico e storico dell’arte Cesare Brandi (visite ore 10.00-11.00-12.00).L'iniziativa si ripeterà con cadenza regolare ogni secondo sabato del mese. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Su richiesta, è possibile prenotare una visita anche in altre date da concordare scrivendo allae-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Per informazioni e prenotazioniQuesto indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.tel.: 0577.221127 – 0577.281161Per approfondimenti su Villa Brandi: