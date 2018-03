''Mille rimedi scaccia singhiozzo'' per il prossimo appuntamento di ''5 sensi... +1''

Il 10 marzo lettura animata ed ecolaboratorio, a ingresso libero, a cura di Eda Servizi

Per il progetto di promozione alla lettura “5 sensi… +1”, promosso dalla Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 1), appuntamento sabato prossimo, 10 marzo, alle ore 11, con “Mille rimedi scaccia singhiozzo”.A partire dalla lettura animata, in inglese e in italiano, di “Hic!” di Anushka Ravishankar e Christiane Pieper, a cura di Eda Servizi, ai bambini sarà proposto un ecolaboratorio con materiali di riciclo per costruire mostriciattoli spaventosi in grado di suscitare paura e sconfiggere il singhiozzo.L’incontro, a ingresso libero, è dedicato alla fascia d’età tra 3 e 8 anni.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria: telefonando ai numeri 0577 292636-292666, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 9/19, e il sabato dalle 9 alle 13; oppure scrivendo all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di “5 sensi…+1!”, che dureranno fino al prossimo mese di maggio, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it