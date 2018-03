''Primo quarto di Luna dopo l'equinozio'', aperto al pubblico l'osservatorio di Montarrenti

Venerdì 23 marzo dalle ore 21:30 l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti sarà aperto al pubblico per una serata osservativa dedicata agli oggetti del profondo cielo primaverile (l'equinozio è avvenuto il giorno 20).Una Luna al Primo Quarto, tra le costellazioni del Toro e di Orione, sarà uno degli oggetti da poter osservare in un cielo ricco anche di galassie, ammassi stellari, nebulose ecc.Per il pubblico è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un sms al 3472874176 oppure al 3482650891.La serata è gratuita su prenotazione da effettuare tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un sms al 3472874176 o al 3482650891. La serata sarà annullata in caso di maltempo. In caso di tempo incerto chiamare per conferma.