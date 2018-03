Le poesie di Franco Fortini per il prossimo appuntament di ''5 sensi... +1''

Il 24 marzo alla Biblioteca degli Intronati “L’Avventura è una poesia”

Il programma di letture animate e laboratori “5 sensi… +1!”, promosso dalla Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 1), segna il prossimo appuntamento sabato 24, alle ore 11, con “L’Avventura è una poesia”, ispirato ad alcune opere di Franco Fortini.In occasione della Festa della Poesia, partendo dal testo “Il bambino che gioca”, ai piccoli e ai loro genitori sarà proposto un laboratorio di disegno nel quale l’immaginario infantile andrà a costruire un calendario fantastico ispirato a “I mesi”, un’altra importante poesia di Fortini, il cui centenario della nascita è stato celebrato dalla città di Siena, nello scorso mese di novembre, con una ricca serie di iniziative. Tra queste, la mostra “Traducendo…”, organizzata dall’Università degli Studi di Siena e allestita nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati, in concomitanza con l’apertura della terza sessione del Convegno internazionale di studi dedicato all’intellettuale fiorentino.L’incontro, a cura di Topi Dalmata, è dedicato alla fascia d’età dai 3 ai 6 anni.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria: telefonando ai numeri 0577 292636-292666, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 9/19, e il sabato dalle 9 alle 13; oppure scrivendo all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di “5 sensi…+1!”, che dureranno fino al prossimo mese di maggio, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it