Un percorso multimediale immersivo alla scoperta dell’Accademia Chigiana di Siena,

un nuovo luogo d’incontro, un accogliente punto d’accesso: Book & Music shop, Café, Wine Bar, Biglietteria, Info point

Nuovo design del piano di accesso a Palazzo Chigi Saracini, dove l'arte e la musica s’incontrano, aprendo le porte allo straordinario universo dell'Accademia Chigiana di Siena

Mercoledì 28 marzo, alle 19.15, l’Accademia Chigiana inaugura il ChigianArtCafé, nuovo spazio di accesso e luogo d’incontro per il pubblico a Palazzo Chigi Saracini, che comprende l’intero primo livello della sede storica dell'Accademia Musicale Chigiana, in via di Città a Siena.Il ChigianArtCafé propone un emozionante percorso immersivo multimediale, di grande impatto visivo e sonoro, sviluppato da Opera-Civita con il team di Unità C1, agenzia specializzata nella realizzazione di produzioni creative dove reale e virtuale sono integrati e l’ambiente visuale interagisce con il mondo circostante.Oltre a costituire un nuovo punto d’incontro e intrattenimento per tutta la comunità senese, il ChigianArtCafé riunirà in un unico luogo i servizi che si rendono oggi fondamentali nelle istituzioni museali e musicali di tutto il mondo, e a maggior ragione in un’istituzione come l'Accademia Chigiana, dove il pubblico incontra tre componenti distinte: quella dello spettacolo dal vivo, l'insegnamento musicale ai massimi livelli, la fruizione del ricco patrimonio museale.Il ChigianArtCafé si propone anche come un punto d’accesso al mondo della Chigiana, aperto al passaggio dei turisti e un’oasi di relax per gli allievi, per i docenti e per i numerosi spettatori (oltre 17.000 nel 2016) che frequentano i concerti e le manifestazioni dell'Accademia. All'interno del percorso si potranno trovare l’Info point e la biglietteria degli spettacoli, dove potranno essere prenotati e acquistati i biglietti per tutti gli eventi del Chigiana International Festival (quest'anno dal 6 luglio al 31 agosto), della Stagione concertistica Micat In Vertice e i biglietti per le Visite guidate a Palazzo Chigi, il Book & Music shop, in cui è possibile acquistare le novità e rarità del mercato discografico e musicologico, oltre all’annesso Café & Wine Bar, entrambi gestiti da Opera – Civita, che per questo progetto si avvale dell’esperienza dell’imprenditore della ristorazione Hans Rachad.Il percorso di visita si sviluppa già a partire dall’imponente androne del Palazzo, passando per il Cortile e articolandosi all’interno delle 7 stanze al piano terra, con una serie di installazioni multimediali e un teatro digitale virtuale on-demand che permetterà di vivere le straordinarie emozioni dei grandi concerti della storia della Chigiana in alta definizione.Gli spazi del ChigianArtCafé saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 19. Durante il Chigiana International Festival & Summer Academy, l’orario di chiusura sarà prolungato fino al termine degli eventi in programma nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini.Il logo originale del ChigianArtCafé, elaborato e disegnato da un team congiunto dell’Accademia e di Vernice Progetti Culturali, riunisce in un’unica immagine i valori insiti nell’esperienza di questo nuovo spazio, che si accinge a diventare un locus amoenus, frequentato tanto dai senesi quanto dagli artisti, che potranno condividere l’emozione di appartenere ad un prezioso pezzo della storia di Siena e della musica.L'Accademia Musicale Chigiana di Siena, presieduta da Marcello Clarich e con la direzione artistica di Nicola Sani è una delle più prestigiose istituzioni del panorama musicale del nostro paese e tra le più rilevanti in ambito internazionale nel settore dell'alta formazione musicale e dello spettacolo dal vivo. I 300 allievi che annualmente accedono all'Accademia, dopo una severa selezione, provengono da oltre 40 paesi. I docenti dell'Accademia sono tra i più celebri protagonisti della scena musicale del nostro tempo. Nel 2015, la Chigiana, assieme a Siena Jazz e all'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci", ha dato vita al Polo Musicale Senese, con cui organizza annualmente attività divulgative per sostenere e diffondere la conoscenza della musica presso la comunità cittadina.L’attività didattica della Chigiana è affiancata da una ricca programmazione concertistica, che spazia dal grande repertorio classico ai nuovi linguaggi del nostro tempo, declinandosi in una stagione concertistica annuale, la Micat In Vertice, un festival estivo di rilevanza mondiale, il Chigiana International Festival e Tradire, rassegna concertistica primaverile dedicata alle musiche che dialogano con le radici e la memoria, oltre ad un'ampia serie di iniziative ed eventi speciali che si svolgono nella città e nei luoghi più suggestivi delle terre di Siena.