''Sussi e Biribissi'', alla Biblioteca degli Intronati letture animate per bambini tratte dal libro di Paolo Lorenzini

"Sussi e Biribissi", il famoso libro umoristico per bambini di Paolo Lorenzini, sarà oggetto di tre appuntamenti: il 7, 14 e 21 aprile alle ore 11, all'interno del programma "5 sensi… +1!", promosso dalla Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 1).Un romanzo che stimolerà i bimbi a esplorare tutto ciò che li circonda per iniziare indimenticabili avventure, e riflettere sull'importanza dell'amicizia, soprattutto nella nostra contemporaneità dove i rapporti umani si fanno sempre più labili e mediati.L'incontro, dedicato alla Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, è curato da Topi Dalmata, e dedicato alla fascia d'età dai 3 agli 8 anni.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria: telefonando ai numeri 0577 292636-292666, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 9/19, e il sabato dalle 9 alle 13; oppure scrivendo all'indirizzo e-mail, verificando la risposta di conferma.Il calendario completo degli appuntamenti di "5 sensi…+1!", che dureranno fino al prossimo mese di maggio, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it