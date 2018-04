''In principio erat verbum'', corso di scrittura all’antica all'Abbazia di Sant'Antimo

Sabato 14 aprile, la comunità diocesana presso l'Abbazia di Sant'Antimo propone "In principio erat verbum", un corso di scrittura all’antica diretto da Francesco Mori. La sacralità della “Parola” ha bisogno della bellezza della “parola”.Scegliere e meditare un brano della scrittura, contenente in se’ tutta la profondità e la potenza che si addensano nella Sacra Scrittura, necessita la cura anche della forma esteriore in cui questa si va a “incarnare”.Il brano di scrittura scelto e meditato dai corsisti sarà quindi scritto su un pezzetto di pergamena dal docente, il quale illustrerà tutte le caratteristiche degli strumenti antichi da lui impiegati (penna d’oca, pergamena, inchiostro ferro gallico, pigmenti minerali e vegetali).Info e booking 0577/286300Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.