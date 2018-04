''Spazi sonori, teatrali e personali. Le forme dell’esser(e)ci'', seminario condotto da Gianluca Taddei

La scuola di musica “G. Chelli” in collaborazione con l’ I.S.S.M. "R. Franci" di Siena, propone il seminario "Spazi sonori, teatrali e personali. Le forme dell’esser(e)ci", condotto da Gianluca Taddei, che si terrà il 21 aprile a Siena presso la sala multimediale dell’istituto.E' l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri dal tema “Musica e musicoterapia: per stare meglio con se stessi e con gli altri”.Gianluca Taddei, musicista e musicoterapeuta, ha affiancato alla pratica musicoterapica quella del counselling gestaltico, creando una sintesi originale tra verbale e mediazione artistica che lo ha portato a specializzarsi nell’ambito preventivo e del benessere.Il seminario propone "l’esperienza diretta del suono, della musica, del corpo, offrendo la possibilità di trovare e ritrovare lo spazio, il modo, la forma del proprio sentire autentico. Il flusso di percezione, ascolto, espressione e modificazione di sé e delle emozioni, può dar vita a vere e proprie, insospettabili ed inaspettate opere d’arte."Contenuti del percorso• l’improvvisazione musicale come espressione di sé• dare forma a un’improvvisazione• rivelarsi nell’improvvisazione• fare contatto con le emozioni attraverso il suono e il corpo• la mediazione del corpo• uso della voce e contatto profondo• il gruppo come apparato scenico e teatraleIl seminario organizzato con il Patrocinio del Comune di Grosseto, grazie alla collaborazione con IRSEF, ente accreditato al MIUR per la formazione del personale docente, è valido ai fini della formazione dei docenti. E’ aperto a tutti e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Per partecipare al workshop occorre iscriversi compilando l’apposito modulo reperibile online sul sito www.fondazionechelli.org che deve essere rispedito a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. debitamente compilato entro il 18 Aprile. Per informazioni più dettagliate contattare la direttrice professoressa Maria Grazia Bianchi alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .