''La lingua ‘senese’ di Federigo Tozzi'', presentazione del libro di Simonetta Losi

Ancora un appuntamento con la lettura e, questa volta, con una scrittrice senese: Simonetta Losi che domani, mercoledì 18 aprile alle ore 17,30 nella Sala Storica della Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 5), presenterà il suo ultimo lavoro: “La lingua ‘senese’ di Federigo Tozzi”. Insieme a lei il docente universitario Riccardo Castellana e Roberto Barzanti, presidente della Biblioteca.Il volume, edito da Betti nel 2017, con una prefazione di Claudio Marazzini, Presidente dell’Accademia della Crusca, si basa su un’attenta lettura delle principali opere di Tozzi, dalle quali sono state selezionate ed estratte parole ed espressioni significative che appartengono a una sorta di ‘lessico familiare’ di Siena e dei suoi dintorni.Un’analisi che nasce dalla passione dell’autrice per lo studio della lingua senese e per Federigo Tozzi, punto di partenza per un viaggio alla scoperta delle parole e dei modi di dire del vernacolo senese. Ogni parola analizzata, spiegata nel suo significato, vista nel contesto del brano dell’opera dalla quale è stata tratta, si avvale di approfondimenti linguistici ed etimologici e di testimonianze orali.Scopriamo, così, che molte espressioni ancor oggi in uso a Siena sono già parte dei dizionari antichi, come quello di Adriano Politi o di Girolamo Gigli, fino ai più moderni Cagliaritano e Iacometti.“La lingua ‘senese’ di Federigo Tozzi” risulta essere anche la lingua di Santa Caterina, di Cecco Angiolieri, di San Bernardino, dei maggiori scrittori senesi del passato; raccoglie termini ed espressioni che ci suonano familiari, ma non solo: si riscoprono, attraverso le parole, anche oggetti, usi e saperi dimenticati legati alla vita quotidiana di Siena e della sua campagna.