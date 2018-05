Profumo di Primavera, alla Biblioteca degli Intronati di Siena

Per “5 sensi… +1!”, il 5 maggio alle ore 11, letture animate alla Biblioteca comunale degli Intronati (via della Sapienza, 1). L’appuntamento, dal titolo, Profumo di primavera, prevede la lettura ad alta voce de “La città dei fiori”, lo straordinario racconto della scrittrice svizzera Eveline Hasler che ricorda ai bambini di tutto il mondo di proteggere le bellezze della natura che ci circondano. E, sempre sul tema dell’ambiente, “Il segreto del signor L.” di Cosetta Zanotti.A seguire, un laboratorio di costruzione con carta velina e con materiali di riciclo per creare fiori colorati e farfalle volanti.L’incontro, a cura di EdaServizi, è dedicato alla fascia d’età dai 3 agli 8 anni.La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria: telefonando ai numeri 0577 292636-292666, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 9/19, e il sabato dalle 9 alle 13; oppure scrivendo all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , verificando la risposta di conferma.