''I giorni del Quirinale'' di Giuseppe Alessandri chiude la rassegna letteraria di ottobre alla Biblioteca degli Intronati

L’ultimo appuntamento del mese alla Biblioteca comunale degli Intronati, il 30 ottobre alle 17,30 nella Sala Storica (via della Sapienza, 5 a Siena), a ingresso libero, è con Giuseppe Alessandri e il suo “I giorni del Quirinale” (Capire Edizioni).Un libro incentrato sulla crisi politica del nostro Paese, sulla sua gestione da parte del Presidente della Repubblica e sul ruolo assunto dalla rete e dai mezzi di informazione nel raccontarla senza tralasciare indiscrezioni e retroscena, che sarà presentato dall’autore insieme a Raffaele Ascheri, presidente del CdA della Biblioteca.Una serie di interrogativi che Alessandri si pone, scaturiti da “un’interminabile e anomala crisi politica seguita alle votazioni del 4 marzo 2018”, costruiscono la struttura portante del romanzo stesso. L’autore così si domanda se “è giusto che il presidente di una Repubblica parlamentare e non presidenziale gestisca la crisi di governo seguita alle elezioni giocandovi un ruolo politico, pretendendo di imporre un esecutivo a lui gradito senza tenere nel debito conto il risultato scaturito dalle urne? È legittimo che egli si rifiuti di nominare un ministro che oltre a godere della fiducia delle forze che costituiscono la maggioranza del Parlamento ne rappresenta il simbolo programmatico? È normale che gli organi d'informazione - pubblica come privata - continuino a difendere l'operato del capo dello Stato anche quando sbaglia? Ed è veramente libero quel Paese costretto a subire imposizioni dettate dall’estero?”.Quesiti che, nel cercare risposta, ricostruiscono i fatti avvenuti nella politica italiana dell’ultima stagione con un occhio di riguardo nei confronti della comunicazione, tra carta e web.