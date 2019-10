Sabato 2 novembre osservazione pubblica del cielo alla stazione astronomica di Siena

La sera del 2 novembre si terrà il consueto appuntamento del primo sabato del mese con l'Unione Astrofili Senesi alla specola "Palmiero Capannoli" di Siena.Ritrovo alle ore 21.30 presso Porta Laterina da dove sarò raggiunta a piedi la specola per osservare il cielo autunnale e le costellazioni tipiche di questo periodo e che formano il cosiddetto “Carro d'Autunno” (Pegaso, Andromeda e Perseo) oltre a quelle estive (Cigno e Lira) che ancora si possono vedere.Entrambe le iniziative sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria da effettuare on line tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio), oppure telefonando al 3388861549 (Davide), anche per conferma in caso di tempo incerto.Si raccomanda la puntualità e si consiglia di portare una torcia ed un abbigliamento adatto per la permanenza all'aperto nelle ore notturne.