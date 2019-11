La Compagnia Motus di Siena cerca danzatori

Audizioni domenica 1 Dicembre presso la sede della Compagnia a Siena

Motus si prepara ad accogliere nella sua Compagnia giovani danzatori e danzatrici organizzando una doppia audizione domenica 1 dicembre.L’audizione è rivolta a danzatori e danzatrici professionisti interessati ad un inserimento nell’organico della Compagnia e a giovani danzatori e danzatrici che desiderano frequentare il Corso di Formazione Professionale del Centro Internazionale d’Arte di Siena.Per partecipare all’audizione finalizzata all’inserimento nella Compagnia sono richiesta una solida preparazione classica e/o contemporanea, capacità interpretativa, versatilità, creatività, capacità di improvvisazione e attitudine all’interazione con il gruppo. Saranno preferiti i giovani professionisti di età compresa tra i 18 e 25 anni. La prova consiste nel prendere parte alla lezione della Compagnia. Non è richiesta la presentazione di performance coreografiche proprie o di repertorio. E’ invece fondamentale che ciascuno riesca a seguire la tecnica particolare adottata dalla Compagnia e sappia usare la danza come mezzo di espressione.Le audizioni finalizzate all’ammissione al Corso di Formazione Professionale sono invece aperte ai giovani danzatori che possiedono solide basi di danza classica e/o contemporanea. I candidati idonei saranno selezionati nel corso di una lezione condotta da Simona Cieri, direttrice del Centro Internazionale d’Arte e Coreografa della Compagnia Motus. Ai candidati più meritevoli, saranno assegnate alcune borse di studio parziali, a copertura di una parte dei costi del percorso formativo. Per i candidati che risulteranno idonei, l’inizio del Corso è fissato per il giorno 7 gennaio 2020.Le audizioni si terranno a Siena presso il Centro Internazionale d’Arte (via Mencattelli 5/7), sede della Compagnia. L’orario delle audizioni sarà comunicato direttamente via e-mail ai candidati che supereranno la fase di preselezione.I danzatori interessati devono inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail audizioniMOTUS@gmail.com entro e non oltre venerdì 22 novembre, indicando nell’oggetto dell’e-mail se desiderano partecipare all’audizione per l’ammissione al Corso di Formazione Professionale oppure alla selezione finalizzata all’inserimento in Compagnia.La candidatura dovrà contenere i seguenti materiali: curriculum vitae, foto, lettera motivazionale (anche in forma di e-mail) e link ad un breve video di una durata massima di 5 minuti. Il contenuto del video è a discrezione del candidato: brano coreografico o improvvisazione, estratto da uno spettacolo o registrato nel corso delle prove.Per ulteriori informazioni: info@motusdanza.it oppure 0577 286980.Diretti da Simona Cieri, coreografa e danzatrice, che ha fondato la compagnia nel 1991, i Motus hanno prodotto più di 100 lavori, presentati nei maggiori teatri italiani e esteri, e in festival internazionali. Il lavoro della compagnia è particolarmente stimato all’estero (Albania, Bosnia Erzegovina, Germania, Grecia, India, Inghilterra, Kosovo, Olanda, Portogallo, Romania, Singapore, Spagna, Stati Uniti) come dimostrano i riconoscimenti internazionali (Premi TEATARFEST 2006 e 2008). Nel 2009 e 2010, Motus ha ricevuto due apprezzamenti ufficiali del Presidente della Repubblica Italiana. Caratterizzandosi per un repertorio ricco di collaborazioni con altri autori e artisti, la Compagnia ha abbracciato la ricerca di nuovi vocabolari in cui il linguaggio gestuale è rivolto alla trattazione di argomenti di impatto sociale. Per questo particolare tipo di ricerca artistica, l’originale stile coreografico della Compagnia è stato definito “civile” o anche “scomodo”, nel senso di un impegno etico e sociale.