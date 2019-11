Al ''Franci'' seminario dedicato alla musicoterapia

Sabato 16 novembre l'auditorium del Conservatorio ospita esperti nella formazione e pratica clinica



La musica aiuta a crescere al Franci. Sabato 16 novembre l'auditorium del Conservatorio senese ospita l'incontro-seminario "Formazione e pratica clinica in musicoterapia: musica e musicità nella relazione terapeutica", condotto da Federico Suvini e Agostino Longo e coordinato da Maria Grazia Bianchi.



L'incontro-seminario, organizzato in collaborazione con la scuola di musica Chelli di Grosseto, per conoscere la musicoterapia è rivolto agli studenti del Liceo Musicale Piccolomini con il supporto del Conservatorio Rinaldo Franci ed è inserito nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. È aperto agli studenti dei percorsi accademici del Franci e la partecipazione permette di acquisire 1 C.F. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 329-6042359 o scrivere una mail a scuoladimusica@fondazionechelli.org.





